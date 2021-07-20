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Новак Джокович отправился на Олимпийские игры

Теннис
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Об этом написал сам серб

Новак Джокович отправился на Олимпийские игры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович вылетел в Токио (Япония), чтобы принять участие в Олимпийских играх. Об этом Джокович оповестил болельщиков в "Инстаграме". Ранее стало известно, что Джокович может сыграть на Олимпиаде не только в одиночном, но и в парном разряде.

"Для меня большая честь играть за моих людей и мою страну на Олимпийских играх! Сербия в Токио", — написал Джокович в своём "инстаграме", использовав эмодзи "силы".

34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.

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В статье: Новак Джокович
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