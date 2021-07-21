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Марченко впервые за 4 года выиграл матч на турнире АТР

Теннис
(1 голосов)

Долгожданный успех

Марченко впервые за 4 года выиграл матч на турнире АТР

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко на старте хардового турнира АТР 250 в Мексике в двух сетах обыграл 129-ю ракетку мира из Германии Петера Гоёвчика (6:3, 6:2).

Марченко провел один из лучших матчей за последние годы. Илья сделал три брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта. На счету украинца 10 эйсов и впечатляющие 93% выигранных очков с первого мяча.

Развить свой стартовый успех в Лос Кабосе Илья Марченко попробует в матче с третьим сеяным Тэйлором Фрицом, который в рейтинге АТР занимает 37-е место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский вышел во второй круг челленджера в Казахстане.

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В статье: теннис Илья Марченко
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