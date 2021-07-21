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Завацкая пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо

Теннис
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Есть первая победа украинки на Сицилии

Завацкая пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо

Новина українською

Катарина Завацкая на старте грунтового турнира WTA 250 в Палермо за 1 час и 21 минуту обыграла Лизетт Кабреру (6:2, 6:3).

На пути к победе Завацкая реализовала 6 из 12 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.

Завацкая прервала серию из трех поражений подряд, а ее следующей соперницей в Палермо станет 149-я ракетка мира Ольга Данилович.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марченко впервые за 4 года выиграл матч на турнире АТР.

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В статье: теннис Катарина Завацкая
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