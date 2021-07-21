Завацкая пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо

Катарина Завацкая на старте грунтового турнира WTA 250 в Палермо за 1 час и 21 минуту обыграла Лизетт Кабреру (6:2, 6:3).

На пути к победе Завацкая реализовала 6 из 12 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.

Завацкая прервала серию из трех поражений подряд, а ее следующей соперницей в Палермо станет 149-я ракетка мира Ольга Данилович.