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Завацкая пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо
Есть первая победа украинки на Сицилии
Катарина Завацкая на старте грунтового турнира WTA 250 в Палермо за 1 час и 21 минуту обыграла Лизетт Кабреру (6:2, 6:3).
На пути к победе Завацкая реализовала 6 из 12 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.
Завацкая прервала серию из трех поражений подряд, а ее следующей соперницей в Палермо станет 149-я ракетка мира Ольга Данилович.
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