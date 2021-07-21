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34 случая, когда Джокович завершал матч на стиле. ВИДЕО

Теннис
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Серб знает, как побеждать эффектно

34 случая, когда Джокович завершал матч на стиле. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новак Джокович за карьеру выиграл почти 1000 матчей и завоевал рекордные в истории тенниса 20 титулов на турнирах Большого шлема.

В этом видео самые эффектные матч-болы от действующей первой ракетки мира.

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В статье: Новак Джокович теннис
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