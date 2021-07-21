Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
34 случая, когда Джокович завершал матч на стиле. ВИДЕО
Серб знает, как побеждать эффектно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович за карьеру выиграл почти 1000 матчей и завоевал рекордные в истории тенниса 20 титулов на турнирах Большого шлема.
В этом видео самые эффектные матч-болы от действующей первой ракетки мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Победный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ
- Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
- Спарринги Динамо и Шахтера, успехи украинцев в Лиге чемпионов, топ-интерес к Нещерету. Главные новости за 20-е июля
- Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...