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Стаховский зачехлил ракетку на челленджере в Казахстане

Теннис
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А ведь был одним из претендентов на титул

Стаховский зачехлил ракетку на челленджере в Казахстане

tennisua.org

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Сергей Стаховский во втором раунде челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 в двух сетах проиграл американцу Нику Чеппелле (6:7, 4:6).

Второй сеяный из Украины реализовал 1 из 4 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.

Автором приятной сенсации в столице Казахстана стал Алексей Крутых, который после победы над Мирзой Басичем (4:6, 7:5, 6:2) впервые вышел в четвертьфинал челленджера.

За место в полуфинале Крутых сыграет с обидчиком Сергея Стаховского Ником Чеппеллой.

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В статье: Сергей Стаховский Алексей Крутых
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