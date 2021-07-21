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Стаховский зачехлил ракетку на челленджере в Казахстане
А ведь был одним из претендентов на титул
tennisua.org
Сергей Стаховский во втором раунде челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 в двух сетах проиграл американцу Нику Чеппелле (6:7, 4:6).
Второй сеяный из Украины реализовал 1 из 4 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.
Автором приятной сенсации в столице Казахстана стал Алексей Крутых, который после победы над Мирзой Басичем (4:6, 7:5, 6:2) впервые вышел в четвертьфинал челленджера.
За место в полуфинале Крутых сыграет с обидчиком Сергея Стаховского Ником Чеппеллой.
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