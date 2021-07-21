Стаховский зачехлил ракетку на челленджере в Казахстане

Сергей Стаховский во втором раунде челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 в двух сетах проиграл американцу Нику Чеппелле (6:7, 4:6).

Второй сеяный из Украины реализовал 1 из 4 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.

Автором приятной сенсации в столице Казахстана стал Алексей Крутых, который после победы над Мирзой Басичем (4:6, 7:5, 6:2) впервые вышел в четвертьфинал челленджера.

За место в полуфинале Крутых сыграет с обидчиком Сергея Стаховского Ником Чеппеллой.