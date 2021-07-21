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Бывшая третья ракетка мира получил уайлд-кард на турнир АТР-250 в Аталанте

Теннис
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Соревнования пройдут с 26 июля по 1 августа

Бывшая третья ракетка мира получил уайлд-кард на турнир АТР-250 в Аталанте

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Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич получил уайлд-кард в основную сетку турнира ATP-250 в Атланте (США), сообщает официальный сайт тура.

"Милош — настоящий профессионал. Он прекрасно дополнит нашу турнирную сетку. Его результаты говорят сами за себя. Болельщики в Атланте получат удовольствие от игры Милоша", — сказал директор соревнований Эдди Гонсалес.

Ранее стало известно, что в Атланте сыграют американец Джон Иснер, итальянец Янник Синнер и австралиец Ник Кирьос.

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В статье: Милош Раонич
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