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Бывшая третья ракетка мира получил уайлд-кард на турнир АТР-250 в Аталанте
Соревнования пройдут с 26 июля по 1 августа
Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич получил уайлд-кард в основную сетку турнира ATP-250 в Атланте (США), сообщает официальный сайт тура.
"Милош — настоящий профессионал. Он прекрасно дополнит нашу турнирную сетку. Его результаты говорят сами за себя. Болельщики в Атланте получат удовольствие от игры Милоша", — сказал директор соревнований Эдди Гонсалес.
Ранее стало известно, что в Атланте сыграют американец Джон Иснер, итальянец Янник Синнер и австралиец Ник Кирьос.
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