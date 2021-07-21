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Маррей не попал в основную сетку US Open
Теннисист не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису
Британский теннисист Энди Маррей не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису. Об этом пишет официальный сайт US Open.
На данный момент спортсмен занимает 104-е место в рейтинге ATP. Последним в основную сетку турнира попал француз Люка Пуй, расположившийся на 103-й строчке рейтинга.
Англичанину не придётся играть квалификацию, если кто-нибудь снимется с турнира или если организаторы дадут ему wild card.
US Open будет проходить с 30 августа по 12 сентября.
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