  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей не попал в основную сетку US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей не попал в основную сетку US Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису

Маррей не попал в основную сетку US Open

Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису. Об этом пишет официальный сайт US Open.

На данный момент спортсмен занимает 104-е место в рейтинге ATP. Последним в основную сетку турнира попал француз Люка Пуй, расположившийся на 103-й строчке рейтинга.

Англичанину не придётся играть квалификацию, если кто-нибудь снимется с турнира или если организаторы дадут ему wild card.

US Open будет проходить с 30 августа по 12 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...