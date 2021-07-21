Впервые с 2008 года в Украине пройдет турнир ATP Challenger Tour

С 6 по 12 сентября на грунте "Tennis Park" (Парк Муромец) состоятся соревнования серии ATP Challenger Tour - "Kyiv Open".

Турнир в Киеве проводился с 1998 по 2005 годы. Последний розыгрыш "челленджера" выиграл австриец Даниэль Коэллерер.

Турниры ATP Challenger Tour в Украине не проводились с 2008 года.

В том сезоне были сыграны "челленджеры" в Донецке, Черкассах и Днепре.