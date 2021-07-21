Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые с 2008 года в Украине пройдет турнир ATP Challenger Tour
Его планируют провести в Киеве
С 6 по 12 сентября на грунте "Tennis Park" (Парк Муромец) состоятся соревнования серии ATP Challenger Tour - "Kyiv Open".
Турнир в Киеве проводился с 1998 по 2005 годы. Последний розыгрыш "челленджера" выиграл австриец Даниэль Коэллерер.
Турниры ATP Challenger Tour в Украине не проводились с 2008 года.
В том сезоне были сыграны "челленджеры" в Донецке, Черкассах и Днепре.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Большой теннис Украины
Популярное сейчас
- Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков
- Конопля, Мудрик и трио новичков. Заявка Шахтера на сезон 2021/22
- КуПС - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...