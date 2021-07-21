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Ястремская: С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады
Даяна рассказал о подготовке к предстоящим соревнованиям
фото - WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своей подготовке к Олимпиаде.
"Я тренировалась на харде после возвращения из Гамбурга. Я была уверена, что после нагрузок, которые у меня были всё это время, никакой реакции организма на первый турнир не будет. Однако тело отреагировало, сразу после турнира я вернулась домой и два дня отдыхала. С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады, так как нам сказали, что лететь нужно без команды, хотя здесь я наблюдала, что многие были со своими тренерами", — цитирует теннисистку "Большой теннис Украины".
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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