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Ястремская: С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады

Теннис
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Даяна рассказал о подготовке к предстоящим соревнованиям

Ястремская: С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады

фото - WTA

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своей подготовке к Олимпиаде.

"Я тренировалась на харде после возвращения из Гамбурга. Я была уверена, что после нагрузок, которые у меня были всё это время, никакой реакции организма на первый турнир не будет. Однако тело отреагировало, сразу после турнира я вернулась домой и два дня отдыхала. С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады, так как нам сказали, что лететь нужно без команды, хотя здесь я наблюдала, что многие были со своими тренерами", — цитирует теннисистку "Большой теннис Украины".

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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В статье: Даяна Ястремская
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