Свитолина и Ястремская узнали соперниц по Олимпиаде

Элина Свитолина в статусе шестой сеяной в первом раунде Олимпийского турнира в Токио сыграет с 61-й ракеткой мира из Германии Лаурой Зигемунд.

Свитолина попала в нижнюю половину турнирной сетки, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является финалистка Уимблдона Каролина Плишкова.

Даяна Ястремская дебютирует на Олимпиаде матчем с 72-й ракеткой мира из Канады Лайлой Анне Фернандес. В случае победы одесситка во втором круге может сыграть с чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой.

Что касается лидеров посева, то Эшли Барти в первом раунде встретится с Сарой Соррибес-Тормо, а Наоми Осаку ждет матч с Чжэн Сайсай.