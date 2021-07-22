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Свитолина и Ястремская узнали соперниц по Олимпиаде
Матчи уже через два дня
Элина Свитолина в статусе шестой сеяной в первом раунде Олимпийского турнира в Токио сыграет с 61-й ракеткой мира из Германии Лаурой Зигемунд.
Свитолина попала в нижнюю половину турнирной сетки, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является финалистка Уимблдона Каролина Плишкова.
Даяна Ястремская дебютирует на Олимпиаде матчем с 72-й ракеткой мира из Канады Лайлой Анне Фернандес. В случае победы одесситка во втором круге может сыграть с чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой.
Что касается лидеров посева, то Эшли Барти в первом раунде встретится с Сарой Соррибес-Тормо, а Наоми Осаку ждет матч с Чжэн Сайсай.
Полная турнирная сетка Олимпийских игр в Токио
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