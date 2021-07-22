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Свитолина и Ястремская узнали соперниц по Олимпиаде

Теннис
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Матчи уже через два дня

Свитолина и Ястремская узнали соперниц по Олимпиаде

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Элина Свитолина в статусе шестой сеяной в первом раунде Олимпийского турнира в Токио сыграет с 61-й ракеткой мира из Германии Лаурой Зигемунд.

Свитолина попала в нижнюю половину турнирной сетки, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является финалистка Уимблдона Каролина Плишкова.

Даяна Ястремская дебютирует на Олимпиаде матчем с 72-й ракеткой мира из Канады Лайлой Анне Фернандес. В случае победы одесситка во втором круге может сыграть с чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой.

Что касается лидеров посева, то Эшли Барти в первом раунде встретится с Сарой Соррибес-Тормо, а Наоми Осаку ждет матч с Чжэн Сайсай.

Полная турнирная сетка Олимпийских игр в Токио

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская Олимпийские игры 2020
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