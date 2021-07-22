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5 случаев, когда Серена Уильямс показывала космический уровень тенниса. ВИДЕО
Американка на пике была неуязвимой
Серена Уильямс за карьеру выиграла 23 титула Большого шлема и четырежды становилась олимпийской чемпионкой.
Ниже – самые доминирующие перформансы экс-первой ракетки мира на поздних стадиях крупнейших турниров.
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