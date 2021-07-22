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Козлова прорвалась в четвертьфинал турнира WTA в Гдыне

Теннис
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Драматичный успех украинки

Козлова прорвалась в четвертьфинал турнира WTA в Гдыне

Новина українською

Екатерина Козлова во втором круге грунтового турнира WTA в Гдыне в волевом стиле переиграла шестую сеяную Александру Саснович (2:6, 6:4, 6:3).

Козлова во втором сете проигрывала 2:3 с брейком, но вернула свою подачу и перехватила инициативу. В решающей партии теннисистка из Николаева сделала три брейка, чем перекрыла два неудачных гейма на своей подаче.

Козлова на второй неделе подряд доходит до 1/4 финала на турнире WTA. Ранее Екатерина вошла в восьмерку лучших в Будапеште, проиграв будущей чемпионке турнира Юлии Путинцевой.

Следующей соперницей Екатерины Козловой в Гдыне станет Ирина Бегу или Катажина Кава.

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В статье: Катерина Козлова Александра Саснович
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