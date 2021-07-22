Джокович и Маррей получили соперников по Олимпиаде

Первая ракетка мира и победитель трех турниров Большого шлема в 2021 году Новак Джокович на Олимпийских играх в Токио стартует матчем с боливийцем Уго Дельеном.

В четвертьфинале на Джоковича теоретически могут выйти Андрей Рублев или муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей в первом круге сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

Также отметим, что стартовым соперником второго сеяного Даниила Медведева стал казах Александр Бублик.

Полная турнирная сетка

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина и Ястремская узнали соперниц по Олимпиаде.