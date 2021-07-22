Циципас: Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал про своё моральное и физическое состояние в преддверии Игр в Токио.

"Условия здесь немного отличаются от привычных. Последние пару недель я играл на разных покрытиях, в разных условиях, но после пары тренировок я буду чувствовать себя отлично. Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже. Сейчас меня ничего не беспокоит", — цитирует грека официальный сайт ITF.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.