  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас: Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас: Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже

Теннис
(1 голосов)

Теннисист уверен в своих силах

Циципас: Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал про своё моральное и физическое состояние в преддверии Игр в Токио.

"Условия здесь немного отличаются от привычных. Последние пару недель я играл на разных покрытиях, в разных условиях, но после пары тренировок я буду чувствовать себя отлично. Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже. Сейчас меня ничего не беспокоит", — цитирует грека официальный сайт ITF.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...