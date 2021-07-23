  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинец Крутых впервые вышел в четвертьфинал челленджера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Крутых впервые вышел в четвертьфинал челленджера

Теннис
(1 голосов)

Отличный результат

Украинец Крутых впервые вышел в четвертьфинал челленджера

фото - btu.org.ua

Новина українською

Алексей Крутых в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 в трех сетах обыграл Ника Чеппеллу (3:6, 6:3, 7:5).

В решающей партии Крутых отыгрался со счета 1:4 и впервые вышел в полуфинал челленджера, где его ждет матч с Джейсоном Кублером или Уго Гренье.

Алексей Крутых благодаря успеху в Нур-Султане в лайв-версии рейтинга ATР поднялся на 101 позицию и стал 402-й ракеткой мира.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...