Украинец Крутых впервые вышел в четвертьфинал челленджера

Алексей Крутых в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 в трех сетах обыграл Ника Чеппеллу (3:6, 6:3, 7:5).

В решающей партии Крутых отыгрался со счета 1:4 и впервые вышел в полуфинал челленджера, где его ждет матч с Джейсоном Кублером или Уго Гренье.

Алексей Крутых благодаря успеху в Нур-Султане в лайв-версии рейтинга ATР поднялся на 101 позицию и стал 402-й ракеткой мира.

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