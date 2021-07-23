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Украина впервые с 2008 года примет челленджер

Теннис
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Большое событие для тенниса

Украина впервые с 2008 года примет челленджер

фото - olympic.kz

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов официально подтвердила, что в Киеве с 6 по 12 сентября пройдет турнир категории «челленджер».

Соревнования такого уровня Украина в последний раз принимала в 2008 году, когда турниры этой категории принимали Днепр, Донецк и Черкассы.

Челленджер в Киеве пройдет на грунте на кортах Tennis Park. Состав участников будет сформирован позднее.

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В статье: теннис
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