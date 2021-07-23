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Украина впервые с 2008 года примет челленджер
Большое событие для тенниса
фото - olympic.kz
Ассоциация теннисистов-профессионалов официально подтвердила, что в Киеве с 6 по 12 сентября пройдет турнир категории «челленджер».
Соревнования такого уровня Украина в последний раз принимала в 2008 году, когда турниры этой категории принимали Днепр, Донецк и Черкассы.
Welcome to the tour, Kiev ????— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) July 22, 2021
For the first time since 2008, an #ATPChallenger event will take place in Ukraine! ????????
Coming the week of September 6, 2021 ???? pic.twitter.com/VdRebB3rYE
Челленджер в Киеве пройдет на грунте на кортах Tennis Park. Состав участников будет сформирован позднее.
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