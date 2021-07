Украина впервые с 2008 года примет челленджер

Ассоциация теннисистов-профессионалов официально подтвердила, что в Киеве с 6 по 12 сентября пройдет турнир категории «челленджер».

Соревнования такого уровня Украина в последний раз принимала в 2008 году, когда турниры этой категории принимали Днепр, Донецк и Черкассы.

Welcome to the tour, Kiev ????



For the first time since 2008, an #ATPChallenger event will take place in Ukraine! ????????



Coming the week of September 6, 2021 ???? pic.twitter.com/VdRebB3rYE