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Джокович: Это мой лучший сезон в карьере
Новак доволен текущим положением
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио.
"Я чувствую себя прекрасно, физически и ментально, готов выступить наилучшим образом.
Я провожу, пожалуй, лучший сезон в моей карьере на сегодняшний день. У меня не может быть лучшей подготовки к Олимпийским играм, чем та, которая была в этом году. Она близка к идеальной.
Давление в спорте — это то, чего мы не боимся. Чем больше опыта у тебя за плечами, чем больше матчей у тебя за плечами, тем больше уверенности ты излучаешь.
Я нервничал на предыдущих Олимпийских играх, и это нормально. Когда играю за сборную Сербии на Олимпиаде, это отличается от моих обычных матчей", — приводит слова Джоковича Tennis Head.
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