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Новак Джокович провел субботнюю гимнастику после победы в стартовом матче Олимпиады. Фото

Теннис
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Серб готов побеждать

Новак Джокович провел субботнюю гимнастику после победы в стартовом матче Олимпиады. Фото

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович провел субботнюю гимнастику после победы в первом раунде Олимпиады 2020. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид проиграла в полуфинале Олимпиады.

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В статье: Новак Джокович Олимпиада-2020
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