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Новак Джокович провел субботнюю гимнастику после победы в стартовом матче Олимпиады. Фото
Серб готов побеждать
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович провел субботнюю гимнастику после победы в первом раунде Олимпиады 2020. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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