Элина Свитолина прокомментировала ситуацию со своей фамилией

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) после победы в первом круге Олимпиады 2020 прокомментировала ситуацию с использованием своей фамилии.

"Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни.

Я достигла многого с этой фамилией и меня знают как Свитолину.

У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", - сказала она.