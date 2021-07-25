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Элина Свитолина прокомментировала ситуацию со своей фамилией

Теннис
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Расставила все точки    

Элина Свитолина прокомментировала ситуацию со своей фамилией

instagram.com/elisvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) после победы в первом круге Олимпиады 2020 прокомментировала ситуацию с использованием своей фамилии.

"Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни.

Я достигла многого с этой фамилией и меня знают как Свитолину.

У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", - сказала она.

Напомним, что ранее Игорь Рейзлин прокомментировал бронзовую награду ОИ.

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В статье: Элина Свитолина
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