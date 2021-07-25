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Элина Свитолина прокомментировала ситуацию со своей фамилией
Расставила все точки
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) после
"Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни.
Я достигла многого с этой фамилией и меня знают как Свитолину.
У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", - сказала она.
Напомним, что ранее Игорь Рейзлин
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