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Сестры Киченок вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Теннис
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Теннисистки еще на шаг приблизились к медали

Сестры Киченок вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио

фото - btu.org.ua

Новина українською

Людмила и Надежда Киченок в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в двух сетах переиграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини (7:6, 6:2).

Украинки на пути к победе реализовали 4 из 11 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.

За выход в полуфинал и гарантированный шанс побороться за медаль сестры Киченок поспорят с россиянками Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной, которые в 1/8 финала остановили третьих сеяных из Нидерландов Кики Бертенс/Деми Схюрс (6:2, 3:6, 10:7).

Людмила и Надежда Киченок проводят свою вторую Олимпиаду. В 2016 году в Рио-да-Жанейро украинки проиграли в первом матче.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпийские игры 2020
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