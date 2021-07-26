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Свитолина совершила камбэк и прорвалась в 1/8 финала Олимпиады

Теннис
(3 голосов)

Как же тяжело украинка идет по турнирной сетке

Свитолина совершила камбэк и прорвалась в 1/8 финала Олимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина после 3-часовой победы над Лаурой Зигемунд в первом раунде в 1/16 Олимпиады провела еще один затяжной матч – шестая ракетка мира в трех партиях за 2 часа и 23 минуты в волевом стиле справилась с Айлой Томлянович (4:6, 6:3, 6:4).

Свитолина уступала 4:6, 1:3, но в середине матча выдала серию из восьми выигранных геймов подряд. Томлянович в решающем сете вернулась со счета 0:3, а ключевым стал брейк Свитолиной в 9-м гейме.

В матче с Томлянович Свитолина сделала почти 50 невынужденных ошибок, реализовала 7 из 18 брейк-поинтов и отдала 6 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Токио станет гречанка Мария Саккари, которая на последнем Ролан Гаррос дошла до полуфинала.

В четвертьфинале Свитолина или Саккари сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой/Карлой Суарес-Наварро и Камилой Джорджи.

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В статье: Элина Свитолина Айла Томлянович Олимпийские игры 2020
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