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Свитолина совершила камбэк и прорвалась в 1/8 финала Олимпиады
Как же тяжело украинка идет по турнирной сетке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина после 3-часовой победы над Лаурой Зигемунд в первом раунде в 1/16 Олимпиады провела еще один затяжной матч – шестая ракетка мира в трех партиях за 2 часа и 23 минуты в волевом стиле справилась с Айлой Томлянович (4:6, 6:3, 6:4).
Свитолина уступала 4:6, 1:3, но в середине матча выдала серию из восьми выигранных геймов подряд. Томлянович в решающем сете вернулась со счета 0:3, а ключевым стал брейк Свитолиной в 9-м гейме.
В матче с Томлянович Свитолина сделала почти 50 невынужденных ошибок, реализовала 7 из 18 брейк-поинтов и отдала 6 геймов на своей подаче.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Токио станет гречанка Мария Саккари, которая на последнем Ролан Гаррос дошла до полуфинала.
В четвертьфинале Свитолина или Саккари сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой/Карлой Суарес-Наварро и Камилой Джорджи.
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