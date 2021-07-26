Джокович без проблем вышел в 1/8 финала Олимпиады

Первая ракетка мира Новак Джокович в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио за 1 час и 16 минут разобрался с №48 рейтинга АТР Яном-Леннардом Штруффом (6:4, 6:3).

Джокович сделал 3 брейка и проиграл 1 гейм на своей подаче. Также на счету серба 14 эйсов и 83% выигранных очков с первой подачи.

Соперником Новака Джоковича по 1/8 финала станет 34-я ракетка мира из Испании Алехандро Давидович-Фокина.

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