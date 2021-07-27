Шок для Японии – Осака проиграла в 1/8 финала Олимпиады

Вторая ракетка мира Наоми Осака в 1/8 финала Олимпиады в Токио сенсационно уступила Маркете Вондроушовой (1:6, 4:6). Из-за непогоды в Японии матч проходил под закрытой крышей.

Осака отдала 5 геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать всего один брейк.

Вондроушова на пути к громкой победе подала 3 эйса и выиграла 87% очков с первого мяча против скромных 58% у Осаки.

Маркета Вондроушова в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с Паулой Бадосой или Надей Подороской.

Таким образом, украинка Элина Свитолина стала самой рейтинговой теннисисткой, продолжающей борьбу на Олимпийских играх в Токио.

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