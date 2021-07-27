Свитолина на характере прошла Саккари на пути к четвертьфиналу Олимпиады

Элина Свитолина в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио оформила очередную волевую победу, обыграв в трех сетах первую ракетку Греции Марию Саккари (5:7, 6:3, 6:4). Матч продолжался 2 часа и 41 минуту.

Свитолина отдала первый сет со счета 4:1, вторую партию Элина забрала благодаря единственному брейку в четвертом гейме, а ключевым в решающем сете стал успешный гейм украинки на приеме при счете 3:3. Поведя с брейком, Свитолина отыграла два брейк-поинта и больше не дала усомниться в своей победе.

Статистика матча:

Свитолина повторила лучший результат на Олимпийских играх – 5 лет назад в Рио-да-Жанейро украинка также дошла до четвертьфинала, проиграв двукратной чемпионке Уимблдона Петре Квитовой.

Соперница Элины Свитолиной по 1/4 финала определяется в эти минуты в матче между экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой и итальянкой Камилой Джорджи.

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