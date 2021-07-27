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Свитолина: Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу

Теннис
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Слова украинки после третьей победы в Токио

Свитолина: Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу

фото - sportskeeda.com

Новина українською

Элина Свитолина в 1/8 финала Олимпийских игр за 2 часа и 41 минуту в трех сетах обыграла Марию Саккари (5:7, 6:3, 6:4) и повторила результат 5-летней давности на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро.

«Как я и ожидала – это был очень сложный матч, который до последнего держал в напряжении. Рада, что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете. Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу», - цитирует Свитолину официальный сайт НОК Украины.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Токио станет 61-я ракетка мира из Италии Камила Джорджи.

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В статье: Элина Свитолина Олимпийские игры 2020 Свитолина: Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу Слова украинки после третьей победы в Токио Элина Свитолина в 1/8 финала Олимпийских игр за 2 часа и 41 минуту в трех сетах обыграла Марию Саккари (5:7 6:3 6:4) и повторила результат 5-летней давности на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро. «Как я и ожидала – это был очень сложный матч который до последнего держал в напряжении. Рада что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете. Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу» - цитирует Свитолину официальный сайт НОК Украины. Следующей соперницей Элины Свитолиной в Токио станет 61-я ракетка мира из Италии Камила Джорджи. Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале! Тільки найважливіші новини
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