Свитолина: Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу

Элина Свитолина в 1/8 финала Олимпийских игр за 2 часа и 41 минуту в трех сетах обыграла Марию Саккари (5:7, 6:3, 6:4) и повторила результат 5-летней давности на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро.

«Как я и ожидала – это был очень сложный матч, который до последнего держал в напряжении. Рада, что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете. Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу», - цитирует Свитолину официальный сайт НОК Украины.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Токио станет 61-я ракетка мира из Италии Камила Джорджи.

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