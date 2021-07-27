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Свитолина: Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу
Слова украинки после третьей победы в Токио
фото - sportskeeda.com
Элина Свитолина в 1/8 финала Олимпийских игр за 2 часа и 41 минуту в трех сетах обыграла Марию Саккари (5:7, 6:3, 6:4) и повторила результат 5-летней давности на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро.
«Как я и ожидала – это был очень сложный матч, который до последнего держал в напряжении. Рада, что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете. Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу», - цитирует Свитолину официальный сайт НОК Украины.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Токио станет 61-я ракетка мира из Италии Камила Джорджи.
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