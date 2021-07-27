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Надежда Киченок: Не знаю, как Свитолина выживает на этом харде, очень тяжело на это смотреть

Теннис
(2 голосов)

Тяжело дается нашим спортсменкам этот турнир

Надежда Киченок: Не знаю, как Свитолина выживает на этом харде, очень тяжело на это смотреть

Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок, которая вышла в четвертьфинал турнира в Токио, оценила сложности Олимпиады.

"У нас настрой боевой, но играть очень жарко. Я понимаю, что у нас всего полкорта, но они же раскаленные. Мы еще прилетели впритык, нам тяжело акклиматизироваться из-за высокой влажности. Элина вот уже второй день играет по три часа. Не знаю, как она выживает на этом горячущем харде. Смотреть на это еще тяжелее.

Тебя эта жара так добивает. Дикая усталость наваливается через пару часов", – сказала Киченок в интервью Tribuna.com.

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В статье: Надежда Киченок
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