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Наоми Осака: Испытывала сильное давление потому, что раньше не играла на Олимпиаде
Теннисистка прокомментировала поражение
Четырехкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге домашней Олимпиады.
"Меня огорчает каждое поражение, но это более отстойное, чем другие. Я испытывала сильное давление. Думаю, возможно, потому, что раньше я не играла на Олимпиаде и для первого раза это слишком.
Я и раньше делала длительные перерывы, и я успешно выступала. Не говорю, что сейчас выступила плохо, но я знаю, что мои ожидания были намного выше. У меня был не очень хороший настрой, потому что я не знаю, как справляться с этим давлением, так что это лучшее, что я могла сделать в этой ситуации", - сказала Осака в интервью AP News.
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