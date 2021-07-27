Наоми Осака: Испытывала сильное давление потому, что раньше не играла на Олимпиаде

Четырехкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге домашней Олимпиады.

"Меня огорчает каждое поражение, но это более отстойное, чем другие. Я испытывала сильное давление. Думаю, возможно, потому, что раньше я не играла на Олимпиаде и для первого раза это слишком.

Я и раньше делала длительные перерывы, и я успешно выступала. Не говорю, что сейчас выступила плохо, но я знаю, что мои ожидания были намного выше. У меня был не очень хороший настрой, потому что я не знаю, как справляться с этим давлением, так что это лучшее, что я могла сделать в этой ситуации", - сказала Осака в интервью AP News.