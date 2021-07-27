Свитолина: Сегодняшняя игра получилась намного лучше, чем мои предыдущие матчи

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировал выход в четвертьфинал Олимпиады, где сыграет против Камилы Джорджи.

В 1/8 финала Свитолина обыграла Марию Саккари.

"Сегодняшняя игра получилась намного лучше, чем мои предыдущие матчи. Три волевые победы, все достаточно разные. Рада, что смогла вернуться в матч, так как Саккари хороший игрок, она давно стоит в двадцатке рейтинга. Это был хороший матч, но не сказала бы, что он был самым лучшим для меня в этом году. Конечно, жалко, что в первом сете не удалось удержать отрыв (4-1) и выиграть партию. Я заиграла немного пассивно и Саккари перехватила инициативу. Но я рада, что смогла во втором сете вернуться и на очень хорошем уровне отыграть в третьей партии".

"Я старалась держать баланс, играла и в защите, и в атаке, насколько это получалось, потому что Саккари играет агрессивно и самой идти в атаку сложно. Подача также мне помогала. Я знала, что Саккари находится в хорошей форме, она провела много хороших турниров, но и себя андердогом в этом матче я не считала. На самом деле вообще об этом не думала. Мне нужно было просто концентрироваться на своей игре и стараться как можно лучше отыгрывать все геймы. Это было самое важное. В итоге получился хороший поединок. Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев, которые приходят тебя поддержать. Это всегда придает сил, это меня вдохновляет на борьбу".

"Камила Джорджи? В последний раз мы играли очень давно (в 2017 году). Я знаю её игру, у неё атакующий стиль, я с ней пару раз тренировалась. Сейчас самое важное восстановиться физически. Вся команда, которая здесь находится, делает все для того, чтобы я была готова к завтрашнему матчу", - сказал Свитолина.