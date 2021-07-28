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Свитолина обыграла итальянку и вышла в полуфинал Олимпиады

Теннис
(3 голосов)

Главная теннисистка Украины в Токио гарантированно поспорит за медаль

Свитолина обыграла итальянку и вышла в полуфинал Олимпиады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой Олимпийских игр в Японии, обыграв в четвертьфинале Камилу Джорджи – 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты.

На старте матча Свитолина повела 4:0, однако концовка сета получилась нервной – Элина в 7-м гейме на приеме упустила двойной сет-бол, затем проиграла свою подачу и закрыла сет только в 10-м гейме после еще одного нереализованного сет-бола на подаче Джорджи.

Во второй партии ситуация повторилась – Свитолина при счете 4:1 с двумя брейками в запасе провалила два гейма подряд, но после перехода надежно отработала свою подачу и сняла последние сомнения в победе. А на матч-боле Свитолина подала эйс и обновила личный рекорд на Олимпиаде!

Статистика матча:

Свитолина обыграла итальянку и вышла в полуфинал Олимпиады - изображение 1

За путевку в финал Олимпиады Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Паулой Бадосой и Маркетой Вондроушовой. Этот поединок начнется не ранее 06:40 по киевскому времени.

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В статье: Элина Свитолина Камила Джорджи Олимпийские игры 2020
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
28.07.2021 в 08:14
Ну, за рейтингом вона і мала вигравати. Але це Олімпіада, можливо все.
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Микко82 (Херсон)
28.07.2021 в 07:04
Молодчинка!
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