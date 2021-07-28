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Сестры Киченок вылетели в четвертьфинале Олимпиады

Теннис
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Прыгнуть выше головы не получилось

Сестры Киченок вылетели в четвертьфинале Олимпиады

фото - btu.org.ua

Новина українською

Людмила и Надежда Киченок в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио в двух сетах проиграли представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной (2:6, 1:6). Матч продолжался ровно 1 час.

Украинок подвела слабая игра в ключевые моменты – сестры Киченок не реализовали ни одного из четырех брейк-поинтов, а на своей подаче отыграли только один из пяти шансов соперниц на брейк.

Четвертьфинал в Токио стал лучшим результатом сестер Киченок на Олимпийских играх.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпийские игры 2020
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