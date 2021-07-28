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Сестры Киченок вылетели в четвертьфинале Олимпиады
Прыгнуть выше головы не получилось
фото - btu.org.ua
Людмила и Надежда Киченок в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио в двух сетах проиграли представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной (2:6, 1:6). Матч продолжался ровно 1 час.
Украинок подвела слабая игра в ключевые моменты – сестры Киченок не реализовали ни одного из четырех брейк-поинтов, а на своей подаче отыграли только один из пяти шансов соперниц на брейк.
Четвертьфинал в Токио стал лучшим результатом сестер Киченок на Олимпийских играх.
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