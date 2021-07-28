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Вондроушова сыграет против Свитолиной в полуфинале Олимпиады

Теннис
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Элина узнала имя следующей соперницы в Токио

Вондроушова сыграет против Свитолиной в полуфинале Олимпиады

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Маркета Вондроушова в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио прошла Паулу Бадосу (6:3, отказ испанки) и вышла на Элину Свитолину, которая несколькими часами ранее обыграла Камилу Джорджи (6:4, 6:4).

Бадоса из-за жары не смогла выйти на второй сет. Испанская теннисистка в обессиленном состоянии покинула корт на коляске.

Свитолина и Вондроушова в Токио проведут пятый очный поединок. По личным встречам со счетом 3:1 лидирует теннисистка из Украины.

Матч 1/2 финала Олимпиады между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой состоится в четверг, 29 июля.

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В статье: Элина Свитолина Маркета Вондрушова Олимпийские игры 2020
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