Вондроушова сыграет против Свитолиной в полуфинале Олимпиады

Маркета Вондроушова в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио прошла Паулу Бадосу (6:3, отказ испанки) и вышла на Элину Свитолину, которая несколькими часами ранее обыграла Камилу Джорджи (6:4, 6:4).

Бадоса из-за жары не смогла выйти на второй сет. Испанская теннисистка в обессиленном состоянии покинула корт на коляске.

Свитолина и Вондроушова в Токио проведут пятый очный поединок. По личным встречам со счетом 3:1 лидирует теннисистка из Украины.

Матч 1/2 финала Олимпиады между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой состоится в четверг, 29 июля.

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