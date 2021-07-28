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Свитолина: Знаю стиль Вондроушовой

Теннис
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Слова теннисистки после очередной победы в Токио

Свитолина: Знаю стиль Вондроушовой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в среду обыграла Камилу Джорджи (6:4, 6:4) и впервые дошла до полуфинала на Олимпийских играх, а ее следующей соперницей станет 42-я ракетка мира из Чехии Маркета Вондроушова.

"Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.

Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме.

Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленным. Счастлива, что смогла восстановить силы.

Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат.

Матч с Вондроушовой? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", - приводит слова Свитолиной официальный сайт НОК Украины.

Полуфинальный матч Олимпиады Элина Свитолина сыграет в четверг, 29 июля.

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В статье: Элина Свитолина Маркета Вондрушова Олимпийские игры 2020
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