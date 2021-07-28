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Циципас вылетел с Олимпийских игр
Токио теряет одного из главных фаворитов
фото - flashscore.com.ua
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в 1/8 финала Олимпиады в Токио сенсационно проиграл №28 рейтинга АТР Уго Умберу (6:2, 6:7, 2:6).
Циципас после успешного первого сета до конца матча проиграл два гейма на своей подаче, а на приеме упустил четыре брейк-поинта.
Второй сеяный в Токио Даниил Медведев в 1/8 финала обыграл Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) и вышел на испанца Пабло Карреньо-Буста.
Также борьбу за медали продолжает бронзовый призер Рио-2016 Кеи Нисикори – японец на пути к четвертьфиналу обыграл Илью Ивашко (7:6, 6:0).
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