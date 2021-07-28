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Циципас вылетел с Олимпийских игр

Теннис
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Токио теряет одного из главных фаворитов

Циципас вылетел с Олимпийских игр

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в 1/8 финала Олимпиады в Токио сенсационно проиграл №28 рейтинга АТР Уго Умберу (6:2, 6:7, 2:6).

Циципас после успешного первого сета до конца матча проиграл два гейма на своей подаче, а на приеме упустил четыре брейк-поинта.

Второй сеяный в Токио Даниил Медведев в 1/8 финала обыграл Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) и вышел на испанца Пабло Карреньо-Буста.

Также борьбу за медали продолжает бронзовый призер Рио-2016 Кеи Нисикори – японец на пути к четвертьфиналу обыграл Илью Ивашко (7:6, 6:0).

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В статье: Стефанос Циципас Олимпийские игры 2020
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