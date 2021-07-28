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Свитолина – единственная теннисистка из топ-10 в полуфинале Олимпиады

Теннис
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Украинка – фаворит на золото?

Свитолина – единственная теннисистка из топ-10 в полуфинале Олимпиады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Шестая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио обыграла Камилу Джорджи (6:4, 6:4) и вышла на 42-ю ракетку мира из Чехии Маркету Вондроушову.

В верхней половине турнирной сетки путевку в финал разыграют №12 рейтинга WTA Белинда Бенчич и №20 Елена Рыбакина.

Бенчич в 1/4 финала обыграла финалистку Ролан Гаррос Анастасию Павлюченкову (6:0, 3:6, 6:3), а Рыбакина отправила домой экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу (7:5, 6:1).

Полуфинальные матчи на Олимпиаде в Токио пройдут в четверг, 29 июля.

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В статье: Элина Свитолина Олимпийские игры 2020
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