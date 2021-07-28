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Джокович без проблем вышел в четвертьфинал Олимпиады
Серб приближается к золоту
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио за 1 час и 24 минуты обыграл 34-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокина (6:3, 6:1).
Джокович на пути к четвертьфиналу подал 9 эйсов, выиграл 81% очков с первого мяча, реализовал 4 из 9 брейк-поинтов и отыграл 2 шанса испанца на брейк.
Джокович продлил свою победную серию до 21 матча, а следующим соперником 20-кратного чемпиона Шлемов станет японец Кеи Нисикори.
Новак Джокович в 4-й раз выступает на Олимпийских играх, а его лучшим результатом является бронза, завоеванная 13 лет назад в Пекине.
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