Джокович без проблем вышел в четвертьфинал Олимпиады

Новак Джокович в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио за 1 час и 24 минуты обыграл 34-ю ракетку мира Алехандро Давидович-Фокина (6:3, 6:1).

Джокович на пути к четвертьфиналу подал 9 эйсов, выиграл 81% очков с первого мяча, реализовал 4 из 9 брейк-поинтов и отыграл 2 шанса испанца на брейк.

Джокович продлил свою победную серию до 21 матча, а следующим соперником 20-кратного чемпиона Шлемов станет японец Кеи Нисикори.

Новак Джокович в 4-й раз выступает на Олимпийских играх, а его лучшим результатом является бронза, завоеванная 13 лет назад в Пекине.

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