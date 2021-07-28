Свитолина – Вондроушова: где и когда смотреть матч 1/2 финала Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой за путевку в финал Олимпийских игр в Токио.

Матч между Свитолиной и Вондроушовой пройдет 29 июля третьим запуском на центральном корте олимпийского теннисного комплекса.

В 09:00 по киевскому времени первыми на корт на матч 1/2 финала выйдут Белинда Бенчич (Швейцария) и Елена Рыбакина (Казахстан), а после окончания этого матча в 1/4 финала у мужчин сыграют Новак Джокович (Сербия) и Кеи Нисикори (Япония).

Ориентировочное начало поединка Свитолина – Вондроушова в 1/2 финала Олимпиады в Токио – не ранее 13:00 по киевскому времени. Точное начало матча зависит от продолжительности вышеупомянутых игр.

Матч 1/2 финала Олимпийских игр при участии Элины Свитолиной в прямом эфире покажет телеканал UA: Перший – официальный транслятор Олимпиады в Украине.

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