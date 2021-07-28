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Свитолина – Вондроушова: где и когда смотреть матч 1/2 финала Олимпиады
Эту битву никак нельзя пропускать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой за путевку в финал Олимпийских игр в Токио.
Матч между Свитолиной и Вондроушовой пройдет 29 июля третьим запуском на центральном корте олимпийского теннисного комплекса.
В 09:00 по киевскому времени первыми на корт на матч 1/2 финала выйдут Белинда Бенчич (Швейцария) и Елена Рыбакина (Казахстан), а после окончания этого матча в 1/4 финала у мужчин сыграют Новак Джокович (Сербия) и Кеи Нисикори (Япония).
Ориентировочное начало поединка Свитолина – Вондроушова в 1/2 финала Олимпиады в Токио – не ранее 13:00 по киевскому времени. Точное начало матча зависит от продолжительности вышеупомянутых игр.
Матч 1/2 финала Олимпийских игр при участии Элины Свитолиной в прямом эфире покажет телеканал UA: Перший – официальный транслятор Олимпиады в Украине.
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