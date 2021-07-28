Свитолина: Для Украины Олимпиада — это действительно большое событие

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира со счётом 6:4, 6:4.

"Я знаю, что для Украины Олимпиада — это действительно большое событие. Я ценю Олимпиаду, как и турниры "Большого шлема", поэтому старалась подготовиться к тому, чтобы показать свой лучший теннис. И вот я в полуфинале, и у меня есть шанс получить медаль. Это очень важно для меня, но я стараюсь не заглядывать дальше одного матча. Сегодня был действительно хороший поединок, я думаю, один из лучших, которые я провела здесь. Это определённо поможет мне в следующем матче", — приводит слова Свитолиной WTA.

За выход в финал Свитолина поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.