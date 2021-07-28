  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Для Украины Олимпиада — это действительно большое событие
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Для Украины Олимпиада — это действительно большое событие

Теннис
(1 голосов)

Элина рада, что представляет честь нашей страны

Свитолина: Для Украины Олимпиада — это действительно большое событие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира со счётом 6:4, 6:4.

"Я знаю, что для Украины Олимпиада — это действительно большое событие. Я ценю Олимпиаду, как и турниры "Большого шлема", поэтому старалась подготовиться к тому, чтобы показать свой лучший теннис. И вот я в полуфинале, и у меня есть шанс получить медаль. Это очень важно для меня, но я стараюсь не заглядывать дальше одного матча. Сегодня был действительно хороший поединок, я думаю, один из лучших, которые я провела здесь. Это определённо поможет мне в следующем матче", — приводит слова Свитолиной WTA.

За выход в финал Свитолина поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...