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Свитолина: Для Украины Олимпиада — это действительно большое событие
Элина рада, что представляет честь нашей страны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира со счётом 6:4, 6:4.
"Я знаю, что для Украины Олимпиада — это действительно большое событие. Я ценю Олимпиаду, как и турниры "Большого шлема", поэтому старалась подготовиться к тому, чтобы показать свой лучший теннис. И вот я в полуфинале, и у меня есть шанс получить медаль. Это очень важно для меня, но я стараюсь не заглядывать дальше одного матча. Сегодня был действительно хороший поединок, я думаю, один из лучших, которые я провела здесь. Это определённо поможет мне в следующем матче", — приводит слова Свитолиной WTA.
За выход в финал Свитолина поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.
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