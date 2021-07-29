Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенчич – первая финалистка Олимпиады в Токио
Ждем матч Свитолиной
фото - flashscore.com.ua
Белинда Бенчич в полуфинале Олимпийских игр за 2 часа и 46 минут обыграла Елену Рыбакину (7:6, 4:6, 6:3) и повторила достижение соотечественника Роджера Федерера, который доходил до финала Олимпиады в 2012 году в Лондоне.
Marc Rosset ???????? won gold in mens singles 1992 Barcelona— The Tennis Talker (@TheTennisTalker) July 29, 2021
29 years later can Belinda Bencic ???????? win singles gold again for Switzerland at the Tokyo Olympics ? pic.twitter.com/uk8zizhA7a
Бенчич могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии упустила преимущество в брейк. В решающем сете Рыбакина дважды выходила вперед с брейком, но в концовке матча проиграла четыре гейма подряд и отправилась в бронзовый финал.
Бенчич на пути к финалу Игр в Токио подала 6 эйсов, совершила 12 двойных ошибок, выиграла 63% очков с первой подачи и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов.
Белинда Бенчич за золото Олимпийских игр сыграет с Элиной Свитолиной или Маркетой Вондроушовой.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония сохраняет лидерство, Украина - 53-я
- Ус пробилась в финал Олимпиады в гребном слаломе на каноэ
- Худжамов: Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы
- Свитолина уверенно бьёт итальянку на пути в полуфинал Олимпиады. Как это было
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО