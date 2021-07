Бенчич – первая финалистка Олимпиады в Токио

Белинда Бенчич в полуфинале Олимпийских игр за 2 часа и 46 минут обыграла Елену Рыбакину (7:6, 4:6, 6:3) и повторила достижение соотечественника Роджера Федерера, который доходил до финала Олимпиады в 2012 году в Лондоне.

Marc Rosset ???????? won gold in mens singles 1992 Barcelona



29 years later can Belinda Bencic ???????? win singles gold again for Switzerland at the Tokyo Olympics ? pic.twitter.com/uk8zizhA7a