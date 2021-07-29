Бенчич – первая финалистка Олимпиады в Токио

Белинда Бенчич в полуфинале Олимпийских игр за 2 часа и 46 минут обыграла Елену Рыбакину (7:6, 4:6, 6:3) и повторила достижение соотечественника Роджера Федерера, который доходил до финала Олимпиады в 2012 году в Лондоне.

Marc Rosset ???????? won gold in mens singles 1992 Barcelona



29 years later can Belinda Bencic ???????? win singles gold again for Switzerland at the Tokyo Olympics ? pic.twitter.com/uk8zizhA7a — The Tennis Talker (@TheTennisTalker) July 29, 2021

Бенчич могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии упустила преимущество в брейк. В решающем сете Рыбакина дважды выходила вперед с брейком, но в концовке матча проиграла четыре гейма подряд и отправилась в бронзовый финал.

Бенчич на пути к финалу Игр в Токио подала 6 эйсов, совершила 12 двойных ошибок, выиграла 63% очков с первой подачи и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов.

Белинда Бенчич за золото Олимпийских игр сыграет с Элиной Свитолиной или Маркетой Вондроушовой.

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