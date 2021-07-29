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Джокович отдал Нисикори 2 гейма на пути к полуфиналу Олимпиады

Теннис
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Первая ракетка мира продолжает штамповать победы

Джокович отдал Нисикори 2 гейма на пути к полуфиналу Олимпиады

фото - flashscore.com.ua

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Новак Джокович в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио за 1 час и 12 минут разгромил Кеи Нисикори (6:2, 6:0).

Джокович сделал 5 брейков, а на своей подаче отыграл 1 брейк-поинт. Также в активе серба 3 эйса и 85% выигранных очков с первой подачи.

Победа над Нисикори стала для Джоковича 22-й подряд. В последний раз лидер рейтинга АТР проигрывал 16 мая в финальном матче Мастерса в Риме против Рафаэля Надаля.

Следующим соперником Новака Джоковича в Токио станет Александр Зверев или Жереми Шарди.

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В статье: Новак Джокович Кеи Нисикори Олимпийские игры 2020
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