Фиаско Свитолиной в полуфинале Олимпиады в Токио. ВИДЕО

Элина Свитолина в полуфинале Олимпийских игр в Токио за 65 минут проиграла Маркете Вондроушовой (3:6, 1:6).

Свитолина в матче за бронзу в субботу сыграет с 20-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.