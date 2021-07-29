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Фиаско Свитолиной в полуфинале Олимпиады в Токио. ВИДЕО
Смотрим, как украинка расставалась с мечтой о золоте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в полуфинале Олимпийских игр в Токио за 65 минут проиграла Маркете Вондроушовой (3:6, 1:6).
Свитолина в матче за бронзу в субботу сыграет с 20-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
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