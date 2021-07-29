  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. За титул олимпийского чемпиона в парном разряде поспорят две хорватские пары
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За титул олимпийского чемпиона в парном разряде поспорят две хорватские пары

Теннис
(1 голосов)

Нас ожидает интересный финал

За титул олимпийского чемпиона в парном разряде поспорят две хорватские пары

Новина українською

Определились дуэты, которые сразятся за титул олимпийских чемпионов в парном мужском разряде на олимпийском турнире по теннису в Токио (Япония). Болельщиков ожидает хорватский финал.

Финалистами турнира стали два хорватских дуэта — Иван Додиг / Марин Чилич и Мате Павич / Никола Мектич.

Иван Додиг и Марин Чилич в своём полуфинале оказались сильнее Майкла Винуса и Маркуса Даниэла из Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу хорватов. А Мате Павич и Никола Мектич обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:4.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...