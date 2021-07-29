За титул олимпийского чемпиона в парном разряде поспорят две хорватские пары

Определились дуэты, которые сразятся за титул олимпийских чемпионов в парном мужском разряде на олимпийском турнире по теннису в Токио (Япония). Болельщиков ожидает хорватский финал.

Финалистами турнира стали два хорватских дуэта — Иван Додиг / Марин Чилич и Мате Павич / Никола Мектич.

Иван Додиг и Марин Чилич в своём полуфинале оказались сильнее Майкла Винуса и Маркуса Даниэла из Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу хорватов. А Мате Павич и Никола Мектич обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:4.