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За титул олимпийского чемпиона в парном разряде поспорят две хорватские пары
Нас ожидает интересный финал
Определились дуэты, которые сразятся за титул олимпийских чемпионов в парном мужском разряде на олимпийском турнире по теннису в Токио (Япония). Болельщиков ожидает хорватский финал.
Финалистами турнира стали два хорватских дуэта — Иван Додиг / Марин Чилич и Мате Павич / Никола Мектич.
Иван Додиг и Марин Чилич в своём полуфинале оказались сильнее Майкла Винуса и Маркуса Даниэла из Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу хорватов. А Мате Павич и Никола Мектич обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:4.
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