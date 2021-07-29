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В сети появился трейлер фильма об отце сестер Уильямс
А премьера состоится в ноябре
В сети появился трейлер фильма "Король Ричард".
Это история Ричарда Уильямса – непоколебимого отца одних из самых известных и талантливых спортсменок, которые изменили мир большого тенниса навсегда. Двукратный номинант на премию "Оскар" Уилл Смит ("Али", "В погоне за счастьем", "Плохие парни навсегда") сыграл главную роль, режиссером выступил Рейнальдо Маркус Грин.
Премьера состоится 18 ноября.
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