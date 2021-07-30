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Этого вы не ждали: Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады
Неужели так и не станет олимпийским чемпионом?
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Олимпийских игр в Токио сенсационно уступил Александру Звереву (6:1, 3:6, 1:6).
Джокович в середине второго сета вел 3:2 с брейком, однако умудрился проиграть четыре подряд гейма на своей подаче.
Показательно, что Джокович в третий раз в карьере уступает в полуфинале Олимпиады. В 2008 году серба в Пекине огорчил Рафаэль Надаль, а в 2012-м в Лондоне его остановил Энди Маррей. И Надаль, и Маррей в итоге стали олимпийскими чемпионами.
Александр Зверев в финале Олимпийских игр сыграет с теннисистом из ОКР Кареном Хачановым, а Новака Джоковича ждет матч за бронзу против Пабло Карреньо-Бусты.
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