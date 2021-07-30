  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Шокирующее поражение Джоковича в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шокирующее поражение Джоковича в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Серб снова оступился на Олимпийских играх

Шокирующее поражение Джоковича в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Новак Джокович в полуфинале Олимпиады в Токио в трех сетах проиграл Александру Звереву (6:1, 3:6, 1:6). Первая ракетка мира вел 3:2 с брейком в середине второго сета, однако до конца матча проиграл 10 из 11 геймов.

Джокович в третий раз проиграл в полуфинале Олимпийских игр и не смог продлить свою победную серию до 23 матчей.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Александр Зверев Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...