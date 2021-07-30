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Шокирующее поражение Джоковича в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО
Серб снова оступился на Олимпийских играх
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович в полуфинале Олимпиады в Токио в трех сетах проиграл Александру Звереву (6:1, 3:6, 1:6). Первая ракетка мира вел 3:2 с брейком в середине второго сета, однако до конца матча проиграл 10 из 11 геймов.
Джокович в третий раз проиграл в полуфинале Олимпийских игр и не смог продлить свою победную серию до 23 матчей.
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