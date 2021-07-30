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Мектич и Павич – олимпийские чемпионы в паре

Теннис
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Определился победитель хорватского финала в Токио

Мектич и Павич – олимпийские чемпионы в паре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Никола Мектич и Мате Павич в финале Олимпиады в Токио на решающем тайбрейке обыграли Марина Чилича и Ивана Додига (6:4, 3:6, 10:6).

Мектич и Павич завоевали второй крупный титул этим летом. В июле хорваты стали чемпионами Уимблдона.

Медали бронзового достоинства забрали представители Новой Зеландии Майкл Винус и Маркус Даниэл, которые в матче за третье место обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена (7:6, 6:2).

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В статье: теннис Олимпийские игры 2020
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