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Мектич и Павич – олимпийские чемпионы в паре
Определился победитель хорватского финала в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Никола Мектич и Мате Павич в финале Олимпиады в Токио на решающем тайбрейке обыграли Марина Чилича и Ивана Додига (6:4, 3:6, 10:6).
Мектич и Павич завоевали второй крупный титул этим летом. В июле хорваты стали чемпионами Уимблдона.
Медали бронзового достоинства забрали представители Новой Зеландии Майкл Винус и Маркус Даниэл, которые в матче за третье место обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена (7:6, 6:2).
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