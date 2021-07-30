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Джокович: Чувствую себя просто ужасно после поражения

Теннис
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Новак очень огорчен

Джокович: Чувствую себя просто ужасно после поражения

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинальном матче на олимпийском турнире с немцем Александром Зверевым. Джокович уступил со счётом 6:1, 3:6, 1:6. За бронзу Новак сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

"Тяжёлый день, очень тяжёлый. Чувствую себя просто ужасно. Я лидировал в сете, сделал брейк, но Зверев перевернул ход игры. Он мощно подавал, атаковал, а я не получал ни одного простого очка на первой подаче. И я плохо реализовывал первую подачу со счёта 3:2 во втором сете. Когда при этом играешь с таким соперником, становится слишком сложно выиграть матч. Ужасные чувства перед игрой за бронзу. Надеюсь, завтра смогу отойти и собраться", — передаёт слова Джоковича корреспондент "Чемпионата".

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В статье: Новак Джокович
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