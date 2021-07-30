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Зверев: Новак, все выиграть невозможно
Теннисист прокомментировал победу
фото - flashscore.com.ua
Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. В полуфинальном матче Зверев одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 1:6, 6:3, 6:1.
"Мне жаль Новака, но он уже выиграл 20 турниров "Большого шлема" и 550 "Мастерсов" или что-то около того. Всё выиграть невозможно. Это величайший игрок в истории, и он выиграет больше всех "Шлемов". Но я рад, что буду в финале. Обыграть бесспорно лучшего игрока на текущий момент и в сезоне в целом — это невероятно. Казалось, выбить его из этого турнира невозможно, но я счастлив, что смог это сделать. Хотя впереди ещё один матч", — передаёт слова Зверева корреспондент "Чемпионата".
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