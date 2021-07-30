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Джокович отказался общаться с прессой после поражения на Олимпийских играх
Серб просто развел руками
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не стал отвечать на вопросы СМИ после поражения в полуфинальном матче Олимпийских игр — 2020 в миксте с Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Джокович в паре с соотечественницей Ниной Стоянович уступил россиянам со счётом 6:7 (4:7), 5:7.
Серб появился в зоне общения с прессой, однако выслушав первый вопрос, серб развёл руками и ушёл.
Отметим, что ранее Джокович (1) потерпел поражение от немца Александра Зверева (4) в одиночном разряде Олимпиады в Токио (Япония).
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