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Джокович отказался общаться с прессой после поражения на Олимпийских играх

Теннис
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Серб просто развел руками

Джокович отказался общаться с прессой после поражения на Олимпийских играх

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не стал отвечать на вопросы СМИ после поражения в полуфинальном матче Олимпийских игр — 2020 в миксте с Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Джокович в паре с соотечественницей Ниной Стоянович уступил россиянам со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Серб появился в зоне общения с прессой, однако выслушав первый вопрос, серб развёл руками и ушёл.

Отметим, что ранее Джокович (1) потерпел поражение от немца Александра Зверева (4) в одиночном разряде Олимпиады в Токио (Япония).

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В статье: Новак Джокович
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