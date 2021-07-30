Виталий Сачко прошёл в четвертьфинал турнира в Триесте

Украинский теннисист Виталий Сачко добрался до четвертьфинала грунтового челленджера в итальянском Триесте. Там он в двух сетах проиграл третьему сеяному аргентинцу Томасу Этчеверри.

Виталий Сачко - Томас Этчеверри 4:6, 4:6

Также вместе с французом Даном Аддедом Сачко добрался до полуфинала парного разряда, где проиграл французскому дуэту Антуан Оанг/Альбано Оливетти – 6:0, 5:7, 7-10.