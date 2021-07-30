  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко прошёл в четвертьфинал турнира в Триесте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко прошёл в четвертьфинал турнира в Триесте

Теннис
(1 голосов)

Украинцу предстоит сыграть с лучшими

Виталий Сачко прошёл в четвертьфинал турнира в Триесте

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко добрался до четвертьфинала грунтового челленджера в итальянском Триесте. Там он в двух сетах проиграл третьему сеяному аргентинцу Томасу Этчеверри.

Виталий Сачко - Томас Этчеверри 4:6, 4:6

Также вместе с французом Даном Аддедом Сачко добрался до полуфинала парного разряда, где проиграл французскому дуэту Антуан Оанг/Альбано Оливетти – 6:0, 5:7, 7-10.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...