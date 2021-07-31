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Жары вам в ленту: Марта Костюк поделилась с болельщиками откровенными фото
Украинка непревзойденная
Фото: twitter.com/WTA_insider
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №65) поделилась со своими болельщиками жаркими фото. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Сачко
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