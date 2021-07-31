  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Жары вам в ленту: Марта Костюк поделилась с болельщиками откровенными фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жары вам в ленту: Марта Костюк поделилась с болельщиками откровенными фото

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинка непревзойденная       

Жары вам в ленту: Марта Костюк поделилась с болельщиками откровенными фото

Фото: twitter.com/WTA_insider

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №65) поделилась со своими болельщиками жаркими фото. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Сачко прошел в 1/4 финала турнира в Триесте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...